Россия прекратит действие соглашения с Японией по сокращению ядерного оружия

Россия уведомила японскую сторону о прекращении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере сокращения ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 7 ноября №3114-р МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях от 13 октября 1993 года», – сказано в тексте.

В ведомстве отметили, что в условиях откровенной антироссийской политики администрации Премьер-министра Японии Фумио Кисиды Москва считает невозможным продолжение взаимодействия с недружественной страной в вопросах, затрагивающих в том числе интересы нацбезопасности России.

Отмечается, что соглашение прекратит действовать 21 мая 2024 года – через 6 месяцев после уведомления Японии.