Окончание СВО наступит тогда, когда Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом во время ежегодной прямой линии сообщил Президент страны Владимир Путин.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Денацификация и демилитаризации Украины, ее нейтрального статуса. В ходе переговоров по подготовке потенциального соглашения киевская сторона не была согласна с тем, что там культивируется нацизм. При этом сейчас герой в стране — нацист Степан Бандера, а руководитель сегодняшней их администрации на глазах всего мира стоя аплодирует бывшему солдату фашисткой Германии, лично участвовавшем в холокосте», — отметил Путин.

Что касается демилитаризации, то Президент заявил, что если Украина не готова договариваться по этому поводу, то Россия вынуждена предпринимать другие меры, в том числе военные.

«Сегодня Украина практически ничего уже не производит. Все привозят, извините, “на халяву”. Но она может рано или поздно закончиться, и уже начался это процесс. Дело даже не в этом, будут еще давать», — продолжил Путин.

При этом Украина получила все оружие, которое ей обещал Запад, но только с начала так называемого контрнаступления, ВС РФ уничтожили уже почти 750 танков и порядка 2 тыс. бронемашин, заявил глава государства.