Путин: Россия ожидает от Европы решения о начале работы «Северного потока-2»

Россия ждет решения о запуске газопровода «Северный поток-2» от своих потребителей и партнеров в Европе, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании о прохождении отопительного сезона. Трансляцию проводил телеканал «Россия-24».

Российский лидер обратил внимание на то, что, как только разрешение на работу газопровода будет получено, топливо сразу же начнет поставляться в европейские страны.

«Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной Республике Германия. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 млрд кубических метров (газа) в год», — сказал глава государства.

Он отметил, что это событие моментально повлияет на стоимость газа на европейском рынке и на споте.

«И все страны, потребляющие российский газ, сразу же почувствуют это на себе», — подчеркнул Путин.

«Северный поток-2» проводится из России в Германию по дну Балтийского моря. Его строительство завершилось в сентябре этого года.

Против строительства газопровода активно выступали некоторые страны Европы, в том числе Украина. Попытки ввести санкции против российского проекта также предпринимали и Соединенные Штаты. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что этот проект является коммерческим и выгоден для европейских стран.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил главе государства о том, что «Северный поток -2» полностью готов к работе.

Глава государства поздравил газовую компанию и их партнеров с успешным завершением работы над проектом.