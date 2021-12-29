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Экономика
29 декабря 2021  19:25

Путин поздравил Газпром с успешным завершением работы над проектом «Северный поток-2»

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Президент России Владимир Путин поздравил компанию «Газпром» с успешным завершением работы над газопроводом «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости. 

«Хочу поздравить „Газпром“ и ваших партнеров по „Северному потоку-2“ с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе», — сказал российский лидер на совещании о прохождении отопительного сезона.

Он отметил, что ввод газопровода в эксплуатацию поможет снизить цену на топливо не только в Европе, но и на Украине. 

Ранее глава компании Алексей Миллер доложил Президенту о том, что «Северный поток-2» полностью готов к работе. 

 

#Газпром #Владимир Путин #северный поток-2
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