Путин поздравил Газпром с успешным завершением работы над проектом «Северный поток-2»

Президент России Владимир Путин поздравил компанию «Газпром» с успешным завершением работы над газопроводом «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу поздравить „Газпром“ и ваших партнеров по „Северному потоку-2“ с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе», — сказал российский лидер на совещании о прохождении отопительного сезона.

Он отметил, что ввод газопровода в эксплуатацию поможет снизить цену на топливо не только в Европе, но и на Украине.

Ранее глава компании Алексей Миллер доложил Президенту о том, что «Северный поток-2» полностью готов к работе.