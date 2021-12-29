Глава Газпрома доложил Путину о том, что «Северный поток-2» готов к эксплуатации

Российский газопровод «Северный поток-2» полностью готов к работе, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на совещании о прохождении отопительного сезона с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства напомнил о том, что в октябре 2021 года была заполнена техническим газом первая нитка газопровода «Северный поток-2» и попросил Миллера подробнее доложить о наполнении второй нити, которое началось 17 декабря.

«Этот новый маршрут, дополнительный, безусловно, послужит решению вопроса стабилизации цен на европейском рынке», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Руководитель газовой компании сообщил Президенту о том, что заполнение второй нитки сегодня было закончено. Обе ветки находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.

«Северный поток-2» проводится из России в Германию по дну Балтийского моря. Его строительство завершилось в сентябре этого года.