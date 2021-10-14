«Северный поток — 2» будет готов к эксплуатации в ближайшие дни

Российский газопровод «Северный поток — 2» будет готов к запуску в ближайшие дни, сейчас он заполняется газом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на сессии в рамках Российской энергетической недели, передает ТАСС.

«„Северный поток — 2“ достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того чтобы его запустить, будет готов», — отметил Новак.

Он подчеркнул, что время начала работы трубопровода зависит от европейского регулятора.

Газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. метров газа в год проходит от станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность по двум ниткам равняется 2460 километрам.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что проект является коммерческим и выгоден для стран Евросоюза. Против строительства газопровода активно выступали США, Украина, Польша и страны Балтии.

Еще 10 сентября ПАО «Газпром» сообщило, что строительство трубопровода полностью завершено.