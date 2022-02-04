Путин: Россия и Китай служат примером достойных двусторонних отношений

Россия и Китай показывают пример строительства достойных двусторонних отношений, где обе страны развиваются и помогают друг другу. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что два государства развиваются поступательно «в духе дружбы и стратегического партнерства». «И являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживать друг друга в развитии», — подчеркнул он.

Сегодня российский лидер прибыл на открытие Олимпийских игр в Пекине вместе с Президентом Аргентины Альберто Фернандесом. До этого он подтвердил, что планирует принять участие в открытии соревнований.

Ранее представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил о больших надеждах Китая на то, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, Игры пройдут гладко и успешно. XXIV зимняя Олимпиада в китайской столице пройдет с 4 по 20 февраля.