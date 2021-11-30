Китай верит, что коронавирус не помешает успешному проведению Олимпиады 2022 года

Несмотря на сложности в связи с возникновением нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2, Китай верит, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в 2022 году успешно и гладко. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

Дипломат напомнил, что у КНР накоплен большой опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. «Что касается влияния омикрон-штамма на Олимпийские игры, я думаю, определенно возникнут трудности в области профилактики и контроля. Но поскольку у Китая есть большой опыт в борьбе с Covid-19, я верю, что зимние Олимпийские игры пройдут гладко и успешно», — сказал он.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Представитель МИД также обратил внимание на то, что Китай ценит работу Южно-Африканской Республики по предоставлению информации о новом штамме коронавируса всему миру.

По мнению представителя ведомства, борьба с пандемией должна быть основана на науке. По его словам, в КНР готовы работать над проблемой совместно с ЮАР и всем международным сообществом.

«Пандемия — общий враг всего человечества. Китай готов продолжить работать с международным сообществом, в том числе со странами Южной Африки, чтобы прикладывать совместные усилия и как можно скорее одержать победу над коронавирусом», — подчеркнул он.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».