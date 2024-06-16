Путин: Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил медицинских работников страны с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По мнению главы государства, День медицинского работника в России — «это намного больше, чем профессиональный праздник», потому что защита здоровья людей доверена в первую очередь именно медицинским работникам.

Вместе с тем Путин вспомнил, что сегодня еще и праздник ученых — медиков, биологов, химиков, физиков, математиков, которые «вносят большой вклад в создание прогрессивных методов лечения болезней, новых вакцин и лекарственных препаратов».

«Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается», — подчеркнул Президент.

При этом российский лидер уверен: хотя предстоит решить еще немало задач, но уже сделанное является «прочной основой для уверенной реализации новых планов и программ».

«Значимость медицины невозможно переоценить. Все мы глубоко осознали это во время коронавирусной инфекции <...>. Этот период останется в истории отечественного здравоохранения как настоящий подвиг тысяч и тысяч врачей, медсестер, лаборантов, младшего персонала всех наших больниц и поликлиник», — констатировал Путин.

И сейчас, по его словам, в ходе специальной военной операции медработники проявляют лучшие качества: «спасают раненых на поле боя, лечат, выхаживают, проводят сложнейшие операции, осваивают и внедряют новые методы реабилитации, делают все возможное для поддержки силы духа». В связи с этим он поблагодарил всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость.

Владимир Путин также назвал медицину «самой гуманной профессией» и напомнил о значении личности и человеческих качеств врача для его работы.

«<...> очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, — это „ежедневное испытание на человечность“», — подытожил Президент России и пожелал медработникам успехов, здоровья и всего наилучшего.