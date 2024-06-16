Рустам Минниханов: Медицина – это не только профессия, это истинное призвание

Рустам Минниханов поздравил работников и ветеранов здравоохранения Татарстана с Днем медицинского работника.

«Для врачей, медсестер, фельдшеров, младшего персонала, связавших свою судьбу с медициной, это важное и благородное дело – не только профессия, а истинное призвание. Вы спасаете жизни, помогаете сохранить самое ценное, что у нас есть, – здоровье. Мы доверяем вам свои беды и проблемы, рассчитывая на вашу помощь. Именно это всегда делало профессию медика уважаемой и почитаемой.

Труд медицинских работников востребован во все времена. Смело и самоотверженно медики проявили себя в период пандемии. Это позволило сохранить жизни и здоровье многих татарстанцев. Сегодня по зову сердца многие наши врачи находятся на передовой и исполняют свой профессиональный долг в зоне СВО. Они помогают раненым на поле боя, проводят сложнейшие операции в полевых госпиталях, а также заботятся о мирных жителях на прифронтовых территориях. Огромное вам спасибо и низкий поклон!

В Татарстане уделяется большое внимание модернизации системы здравоохранения. Мы строим современные больницы и высокотехнологичные медицинские центры, ежегодно ремонтируем более 100 медучреждений, включая ФАПы и поликлиники. Наряду с этим ведется большая работа по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний. Но ядром этой системы являетесь вы, профессионалы своего дела.

Сегодня перед нами стоят серьезные, востребованные временем задачи. Необходимо и дальше повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи, готовить молодые кадры. Уверен, что совместными усилиями мы справимся со всеми этими задачами.

Дорогие друзья! В этот день я хочу поблагодарить вас за нелегкий и самоотверженный труд, профессионализм и любовь к своей работе. Примите самые теплые и искренние пожелания счастья, благополучия вам и вашим близким, крепкого здоровья, мира и добра!» – говорится в сообщении.