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Общество 16 июня 2024 08:00

Министр здравоохранения Татарстана поздравил медиков с профессиональным праздником

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В профессиональный праздник - День медицинского работника - министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин поздравил коллег и отметил высокую значимость их благородного призвания.

По словам главы минздрава, медицина – это больше, чем просто профессия. Это полная самоотдача и посвящение всей жизни делу спасения человеческих жизней. Это неустанный труд по совершенствованию навыков, готовность прийти на помощь каждому пациенту, искреннее стремление облегчить страдания людей.

Министр выразил глубокую признательность врачам, медицинским работникам, организаторам здравоохранения за их самоотверженность, гуманизм и мастерство.

«Сегодня мы говорим вам огромное спасибо за ваш бесценный вклад в охрану здоровья граждан!» – подчеркнул Миннуллин.

В праздничный день глава минздрава пожелал медикам республики крепкого здоровья, чтобы наряду с напряженным графиком находилось время на семью. А также счастья, благополучия и новых профессиональных свершений на благо жителей Татарстана.

#Здоровье
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