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Общество 16 июня 2024 12:34

Минниханов опубликовал видео, посвященное Дню медицинского работника

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Минниханов опубликовал видео, посвященное Дню медицинского работника
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил подписчиков с Днем медицинского работника и выложил посвященный ему видеоролик.

«Поздравляю с профессиональным праздником наших дорогих медицинских работников! Желаю долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, добра и благополучия», — заметил, в частности, Рустам Минниханов.

«Кадерле дуслар, сезгә зур җаваплылык йөкләнгән — кеше сәламәтлеген һәм тормышын саклап калу күп очракта сездән тора. Авыр хезмәтегезгә тугры, кайгыртучан булуыгыз өчен рәхмәт! (в переводе с татарского — „Дорогие друзья, на вас лежит большая ответственность — спасение здоровья и жизней людей во многих случаях зависит от вас. Спасибо за ваш нелегкий труд и преданность делу!“)» — добавил Раис РТ.

В выложенном Рустамом Миннихановым видеосюжете девочка рассуждает, какую именно медицинскую специальность ей выбрать. Она может стать хирургом, как ее отец, или терапевтом, как ее мать, преподавать медицину по примеру дедушки или работать фельдшером по примеру бабушки. В завершение девочка констатирует, что пока может лечить только своих кукол, но в будущем обязательно станет медиком.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.

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#Здоровье #Рустам Минниханов #день медицинского работника
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