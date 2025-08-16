Путин: России и США есть что предложить друг другу

Российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал, России и США есть что предложить друг другу. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после завершении консультаций в узком составе с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске.

Речь идет в том числе о таких областях, как торговля, энергетика, цифровая сфера, высокие технологии, освоение космоса. Упомянул Президент РФ и взаимодействие в Артике, а также возобновление межрегиональных контактов, в том числе между российским Дальним Востоком и американским Западным побережьем.

По словам Путина, с приходом новой администрации США двухсторонний товарооборот вырос на 20%, хотя это увеличение и носит пока символический характер.

«В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству», – подчеркнул Президент России и напомнил, что неподалеку от границы России и США проходит линия перемены дат, где можно «буквально перешагнуть из вчера в завтра».

«Надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере», – добавил Владимир Путин и поблагодарил Дональда Трампа за совместную работу.

Вспомнив о контактах с предыдущей администрацией США во главе с Джо Байденом в 2022 году, Президент России согласился с утверждением нынешнего американского лидера о том, что в его каденцию полномасштабное вооруженное противостояние на Украине не началось бы.

Консультации в узком составе продлились 2 часа 45 минут. Помимо президентов, в них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков с российской стороны, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф – с американской.