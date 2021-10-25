Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для непривитых пожилых граждан

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал отправить на самоизоляцию пожилых россиян, которые еще не вакцинировались от коронавируса Covid-19. Это следует из перечня данных после совещания с членами Правительства страны поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

Руководителям регионов страны глава государства посоветовал «введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (Covid-19) граждан в возрасте старше 60 лет».

Соответствующие меры уже введены в некоторых регионах России, включая Москву. В Татарстане начиная с 11 октября режим самоизоляции распространяется на граждан старше 65 лет, не привившихся от коронавируса.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Российский лидер неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.