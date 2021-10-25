В Москве вступили в силу новые антиковидные ограничения

С 25 октября в столице России действуют новые ограничительные меры, введенные из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Covid-19. В частности, речь идет о введении обязательной самоизоляции для пожилых людей и переводе на удаленную работу 30% работников столичных организаций, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте заболеваемости коронавирусом в столице и рассказал о введении новых ограничений.

С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022-го москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту постоянного жительства или на даче. Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить на этот период больничный.

Переболевших в последние шесть месяцев и вакцинированных граждан данная мера не коснется.

По данным заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, новые ограничения затронут почти 1,9 млн пожилых непривитых москвичей и около 600 тыс. людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет.

Кроме того, с 25 октября по 25 февраля работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, включая всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение можно будет сделать только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для работы организации.

Каждый понедельник компании будут отчитываться о сотрудниках, работающих удаленно, с использованием личного кабинета юридического лица / индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.