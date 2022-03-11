Путин рассмотрит возможность усиления западных рубежей РФ

Решение о возможном усиление российских рубежей на Западе будет принято в зависимости от действий, которые в этом направлении предпринимает НАТО, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил Минобороны подготовить подробный доклад о размещении иностранных «сил и средств» вблизи западных российских границ.

«Я прошу Вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение», – отметил он.

Еще в конце 2021 года на большой пресс-конференци Путин подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО на восток неприемлемо. Этот вопрос поднимался и на переговорах с США о гарантиях безопасности, которые состоялись в начале 2022 года. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков тогда отметил, что России нужны абсолютно точные гарантии того, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.

В феврале ситуация на Украине обострилась. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России с просьбой признать независимость республик. В этот же день после совещания с Совбезом Путин подписал соответствующие указы.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. 24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции.