Путин рассказал об очередном успешном пуске ракеты «Циркон»
Сегодня утром был произведен очередной успешный пуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Государственного совета и Совета по науке и образованию, передает ТАСС.
«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы „Циркон“, это наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и [по] наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно», — подчеркнул глава государства.
При этом Путин назвал случившиеся «большим событием в жизни страны» и «существенным шагом» в повышении ее безопасности и обороноспособности.
Российский лидер также попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова «передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием» и поблагодарить всех разработчиков, конструкторов, инженеров и рабочих.
Ранее об успешных испытаниях ракеты «Циркон» становилось известно 4 октября, 18 и 29 ноября этого года, о чем сообщало ИА «Татар-информ».
«Циркон» (3M22) — это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, которая может продолжительное время осуществлять аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы. По сведениям из открытых источников, ее максимальная скорость превышает 8 Махов (8 скоростей звука), а дальность полета составляет более 1 тыс. километров.