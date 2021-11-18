Владимиру Путину доложили об успешном запуске ракеты «Циркон»

В Белом море прошел успешный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом Президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что полет ракеты прошел по заданным параметрам, она поразила цель прямым попаданием. Пуск был произведен с российского фрегата «Адмирал Горшков».

Для проведения стрельбы были задействованы надводные корабли и морская авиация Северного флота.