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Официальная хроника
29 ноября 2021  14:25

В Белом море прошли еще одни испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Новый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море прошел успешно, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

«Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров», — заявили в ведомстве, добавив, что полет соответствовал всем заданным параметрам и поразил цель.

Предыдущий пуск ракеты был проведен две недели назад.

18 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту Владимиру Путину об успешно проведенном испытании. 

Ракеты «Циркон» могут развивать скорость до девяти Махов, что в десять раз превышает скорость звука. 
Их планируют использовать для вооружения надводных и подводных кораблей.

#Путин Владимир #Россия #запуск ракеты #шойгу сергей #белое море
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