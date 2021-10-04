ВМФ России впервые провел испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Военно-морской флот России провел первое испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки, заявили в Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стрельба по условной морской цели прошла в акватории Баренцева моря с корабля «Северодвинск».

«Полет <...> соответствовал заданным параметрам <...>. Испытательная стрельба <...> признана успешной», — говорится в релизе ведомства.

«Циркон» — это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, которая может продолжительное время осуществлять аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы. Ее максимальная скорость достигает примерно 2,65 км в секунду на высоте 20 км, а максимальная дальность составляет 1 км.

Такими ракетами планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки 885М «Ясень-М», а также крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск».