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Ру Тат
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29 сентября 2021  17:51

Путин рассказал, кто в его окружении заболел коронавирусом

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Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что среди заболевших в его окружении коронавирусом был адъютант, с которым он работал весь день. 

Также глава государства пояснил, что всего в его окружении Covid-19 заболели три десятка человек. По его словам, он не заразился коронавирусом из-за того, что у него высокий титр антител. 

«У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», — приводит слова главы государства ТАСС. 

Сегодня Президенты России и Турции провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на самоизоляцию 14 сентября.

#Коронавирус #Владимир Путин
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