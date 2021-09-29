Путин рассказал, кто в его окружении заболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что среди заболевших в его окружении коронавирусом был адъютант, с которым он работал весь день.

Также глава государства пояснил, что всего в его окружении Covid-19 заболели три десятка человек. По его словам, он не заразился коронавирусом из-за того, что у него высокий титр антител.

«У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», — приводит слова главы государства ТАСС.

Сегодня Президенты России и Турции провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на самоизоляцию 14 сентября.