Песков: Путин переговорами с Эрдоганом де-факто выходит из режима самоизоляции

Президент РФ Владимир Путин, встретившись лично с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, фактически выйдет из режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. Что касается выхода из режима самоизоляции - де-факто, да. Вы видите, что это уже не самоизоляция», – цитирует Пескова РИА Новости.

14 сентября глава государства объявил о том, что он вынужденно уходит на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусной инфекцией в окружении.

До сих пор Путин принимал участие во всех переговорах и мероприятиях в режиме онлайн-конференции. Однако Песков не раз подчеркивал, что на рабочий график российского лидера и плодотворность его работы это никак не влияет.