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Ру Тат
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29 сентября 2021  17:18

Переговоры Путина и Эрдогана продлились около трех часов

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В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые продлились почти три часа, сообщает РИА Новости.

В рамках встречи российский лидер отметил, что турецко-российские отношения развиваются в положительном ключе.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что совместные действия Турции и России, предпринимаемые в Сирии и Ираке, имеют большое значение для обеспечения мира и покоя в этих регионах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что главы двух государств встретятся 29 сентября в Сочи для обсуждения актуальных вопросов международной повестки.

 

#турция #Россия #Сочи #сирия #Владимир Путин #ирак #тайип эрдоган
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