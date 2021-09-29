Переговоры Путина и Эрдогана продлились около трех часов

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые продлились почти три часа, сообщает РИА Новости.

В рамках встречи российский лидер отметил, что турецко-российские отношения развиваются в положительном ключе.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что совместные действия Турции и России, предпринимаемые в Сирии и Ираке, имеют большое значение для обеспечения мира и покоя в этих регионах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что главы двух государств встретятся 29 сентября в Сочи для обсуждения актуальных вопросов международной повестки.