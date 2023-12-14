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Путин рассказал, какой бы совет дал себе в прошлом
Президент России Владимир Путин сказал, что хотел бы предупредить себя в прошлом от избыточной доверчивости в отношении, так называемых, партнеров. Заявление прозвучало во время Прямой линии.
«Я бы сказал „Верной дорогой идете, товарищи“. От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших, так называемых, партнеров. По поводу советов и напутствий — надо верить в великий российский народ. В этой вере залог успеха в становлении и развитии России», — ответил Путин на вопрос, какой бы совет он дал самому себе образца начала 2000-х годов.
Ранее Путин уже прокомментировал отношения России с ЕС, Соединенными Штатами и Францией.
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