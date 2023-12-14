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Общество 14 декабря 2023 12:53

Путин: Мы готовы выстраивать отношения с Америкой, но им мешают имперские амбиции

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Россия готова выстраивать отношения с США, но Америке мешают их имперские амбиции, из-за которых в общественном сознании любой договор или уступка воспринимается как провал. Об этом во время ежегодной прямой линии сообщил Президент страны Владимир Путин.

«Элиты вынуждены себя так вести. Когда произойдут внутренние изменения, когда они начнут уважать других людей и страны, искать компромиссы, а не решать все вопросы военным путем, тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений», — пояснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день таких условий нет, но Россия готова к тому, что они появятся.

#прямая линия с Владимиром Путиным
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