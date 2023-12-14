Путин о связи с Францией: Если интерес есть – пожалуйста, мы готовы, если нет – обойдемся

Президент России Владимир Путин в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции рассказал об отношениях с Францией, отвечая на соответствующий вопрос журналиста TF-1.

Путин рассказал, что у него с президентом Франции Эмманюэлем Макроном были добрые рабочие отношения.

«Я, как вы знаете, сам не раз бывал во Франции, господин Макрон приезжал в Россию. У нас всегда была насыщенная повестка, — рассказал он. — Мы были готовы и дальше взаимодействовать, но с какого-то момента президент Франции сам прекратил отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил, это он прекратил».

«Если интерес есть — пожалуйста, мы готовы, если нет — обойдемся», — сказал Владимир Путин с улыбкой.