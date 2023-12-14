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Путин: Мы не портили отношения с Европой, они пытались нас задвинуть
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об отношениях с Евросоюзом во время Прямой линии, стартовавшей в 12:00.
«Мы же не портили отношения с Европой. Это с нами портили отношения и нас пытались задвинуть на второй-третий план, пренебрегая нашими интересами», — заявил Путин.
Президент РФ напомнил, что конфликт с Украиной начался с переворота в Украине в 2014 году. Россия десятилетиями старалась выстроить отношения с этой страной, отметил глава российского государства.
«Несмотря на трагедию всех происходящих событий, все-таки в основе своей русские и украинцы — это единый народ. Это трагедия похожая на гражданскую войну между братьями, которые оказались по разные стороны. В значительной степени они здесь даже не причем», — заявил Путин.
Госпереворот в Украине совершили «американские наши дружки», а европейцы, которые выступали как гарант договоренностей между властью и оппозицией, «сделали вид, что вообще ничего не знают», сказал Президент России. Он добавил, что Россия этого не забудет.
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