Путин рассказал, как попытка мятежа сказалась на ситуации в зоне спецоперации

Из-за попытки мятежа не пришлось снимать боевые подразделения из зоны специальной военной операции на Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте», — сказал глава государства, выступая с крыльца Грановитой палаты с обращением к подразделениям силовых структур.

Российский лидер выразил убежденность, что все, кто принимал участие в подавлении попытки военного переворота, защитили жизнь, безопасность и свободу граждан, Конституцию и уберегли Родину от потрясений, фактически предотвратив гражданскую войну.

Отряды частной военной компании «Вагнер» еще 25 июня покинули регионы, в которых действовали 23-го и 24-го числа. Позднее Владимир Путин заявил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа на данный момент прекращено.