news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 20 августа 2025 14:28

Путин рассказал Эрдогану о переговорах с Трампом

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом «высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны также обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. В частности, Путин «с удовлетворением» отметил оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

Кроме того, были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Лидеры двух стран условились о продолжении личных контактов.

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридже на Аляске 15 августа состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Консультации в узком составе продлились 2 часа 45 минут. Помимо лидеров двух стран, в них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков с российской стороны, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф – с американской.

На итоговой пресс-конференции Путин назвал переговоры «весьма обстоятельными и полезными», тогда как Трамп указал на большой прогресс, но вместе с тем констатировал отсутствие сделки.

#Владимир Путин #Дональд Трамп #Тайип Реджеп Эрдоган
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025