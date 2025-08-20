Путин рассказал Эрдогану о переговорах с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом «высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны также обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. В частности, Путин «с удовлетворением» отметил оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

Кроме того, были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Лидеры двух стран условились о продолжении личных контактов.

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридже на Аляске 15 августа состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Консультации в узком составе продлились 2 часа 45 минут. Помимо лидеров двух стран, в них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков с российской стороны, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф – с американской.

На итоговой пресс-конференции Путин назвал переговоры «весьма обстоятельными и полезными», тогда как Трамп указал на большой прогресс, но вместе с тем констатировал отсутствие сделки.