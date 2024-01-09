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Путин распорядился о национализации патронного завода в Подольске
В подмосковном Подольске запущен механизм национализации Климовского специализированного патронного завода. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, процедура начата после аварии в котельной, оставившей без тепла жителей микрорайона Климовск. Сейчас отопление есть лишь в 86 домах из 176. «После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», — объяснил глава региона в своем телеграм-канале.
По словам Воробьева, восстановлением занимаются более 200 бригад специалистов. Наполовину они состоят из электриков. Специалисты закреплены за каждым домом, в котором ведутся работы.
«Вчера на встрече жители спросили про тарифы ЖКХ в микрорайоне. Даже до присоединения к Подольску, здесь была самая дорогая вода в Подмосковье. Так быть не должно, вопрос мы приняли в разработку. Тарифы будут изменены», — заключил губернатор.
Напомним, 4 января в Подольске из-за неправильного использования котельной случился подрыв теплотрасс, из-за чего в домах пропало теплоснабжение. 7 января было возбуждено уголовное дело.
Сегодня стало известно о задержании начальника котельной и гендиректора завода по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Накануне Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Во втором регионе резкие перепады температур тоже привели к проблемам с электроснабежением и обрыву электропроводов.
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