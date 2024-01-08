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Путину доложили о проблемах с теплоснабжением в Московской и Херсонской областях
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главами Херсонской и Московской областей Владимиром Сальдо и Андреем Воробьевым. Обсуждались проблемы с тепло- и электроснабжением в регионах из-за ухудшения погоды, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов», — приводит слова Пескова ТАСС.
Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» принять все возможные меры для скорейшего возобновления энерго- и теплообеспечения в субъектах.
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