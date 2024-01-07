Из-за ЧП с отоплением в Подольске СК возбудил уголовное дело

СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело после ограничения подачи отопления в дома, расположенные в Подольском микрорайоне Климовск, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 4 января в Подольске из-за неправильного использования котельной случился подрыв теплотрасс, из-за чего в домах пропало теплоснабжение.

По данному факту возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В помещениях котельной ведутся обыски, изымается техническая документация и допрашивается руководство.