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Из-за ЧП с отоплением в Подольске СК возбудил уголовное дело
СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело после ограничения подачи отопления в дома, расположенные в Подольском микрорайоне Климовск, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 4 января в Подольске из-за неправильного использования котельной случился подрыв теплотрасс, из-за чего в домах пропало теплоснабжение.
По данному факту возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В помещениях котельной ведутся обыски, изымается техническая документация и допрашивается руководство.
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