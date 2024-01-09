После ЧП с отоплением в Подольске задержали начальника котельной и гендиректора завода

Следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данному делу задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Он подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, зная о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе», – указано в сообщении.

Кроме того, задержаны начальник котельной и генеральный директор Климовского специализированного патронного завода. В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы.

Напомним, 4 января в Подольске из-за неправильного использования котельной случился подрыв теплотрасс, из-за чего в домах пропало теплоснабжение.