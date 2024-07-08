Путин предложил создать в регионах филиалы национального центра «Россия»

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

В регионах страны будут созданы филиалы национального центра «Россия», который станет продолжением одноименной выставки-форума. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума «Россия», сообщает пресс-служба Кремля.

«Конечно, нужно создать условия <...>, чтобы сам нерв того, что делает страна, чем страна живет, и того, чего она добивается, — чтобы это было показано. Поэтому <...> будем создавать Национальный центр на площадке „Экспо“. Это решено», — заметил глава государства.

При этом Путин согласился с идеей руководителя Ставропольского края Владимира Владимирова создать филиалы этого центра во всех регионах страны.

«<...> будем делать это и в регионах Российской Федерации. Это должно быть — хотелось бы, чтобы это было — так же ярко, как это получилось у вас. В этой связи я очень рассчитываю на то, что команда, которая у вас сложилась, будет задействована в продолжении этой совместной работы», — добавил Президент.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Москве подвели итоги прошедшей на ВДНХ выставки-форума «Россия». Мероприятие посетили более 18 млн гостей. Татарстан оказался отмечен за освещение выставки.