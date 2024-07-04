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18 миллионов гостей посетили выставку «Россия»
4 июля выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 18-миллионный гость — 12-летняя Елизавета Савина. Она приехала в Москву из Владимира вместе с родителями и семилетним братом. Об этом сообщает пресс-служба события.
Подарки юбилейному гостю вручили от выставки «Россия» и Правительства Омской области. Семью Елизаветы ожидает трехдневная поездка в регион.
Как рассказал отец девочки Алексей Савин, семья посещает выставку впервые. «Для нас то, что мы стали юбилейными посетителями, стало большой неожиданностью. Но между собой мы шутили на эту тему — и это случилось на самом деле», — поделился он.
Во время поездки для победительницы и ее семьи проведут экскурсии по историческим местам и достопримечательностям Омска. В том числе они смогут увидеть Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, Омский областной музей изобразительных искусств имени Врубеля, первое за Уралом представительство «Эрмитажа» и самую современную арену в России и Европе «G-Drive Арена».
Генеральный директор выставки-форума Наталья Виртуозова напомнила, что до завершения работы площадки осталось всего пять дней. В связи с этим наблюдается приток посетителей.
Напомним, что в России планируют сохранить наследие выставки-форума. Для этого в Москве по праспоряжению Президента Владимира Путина будет создан Национальный центр «Россия».
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