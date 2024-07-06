Татарстан отмечен за освещение выставки «Россия»

Республику Татарстан отметили за освещение мероприятий выставки-форума «Россия». Памятная медаль была вручена представителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Открыла церемонию награждения СМИ и пресс-служб гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. В приветственном слове она поблагодарила средства массовой информации за яркие материалы, которые привлекли к событию внимание столь большой аудитории. За все время ее посетили более 18 млн человек, а совокупное число посмотревших и послушавших сюжеты в СМИ, соцсетях и на радио в восемь раз превысило население планеты.

«Такое количество посетителей было бы невозможно, если бы не вы. Низкий вам поклон за вашу грандиозную работу. Если честно, мне так давно не было интересно смотреть телевизор, читать газеты, слушать радио и копаться в соцсетях. Вы просто сердцем рассказывали про нашу выставку», — сказала она.

Награждал представителей СМИ и пресс-служб заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам Алексей Жарич.

Он отметил, что «истории», подобной выставке-форуму «Россия», в стране еще не было. Большая заслуга в том, насколько популярным стало это событие, принадлежит средствам массовой информации.

«Вы знаете, есть по году двадцатка самых посещаемых мест в мире. Ее открывает турецкий „Гранд-базар“ — это 95 млн человек, закрывает эту двадцатку Нотр-Дам-де-Пари — там 13 млн человек. Так что наша выставка даже за девять месяцев вошла в топ-20 самых посещаемых мест в мире. А если бы она продолжалась 12 месяцев, то это был бы топ-10», — поделился Жарич.

По его словам, выставка стала своеобразным масштабным отчетом всех регионов страны, министерств и ведомств. Экспозиции удалось «открыть глаза» прежде всего самим россиянам на то, какой большой, мощной и великой страной является Россия.

«Здесь подводили итоги национальных проектов, здесь выступил с отчетом Премьер-министр нашей страны. И все это стало подготовкой к посланию Президента, в котором тоже часть — это отчет за проделанную работу. И впервые вот так, мне кажется, ярко, красиво, а самое главное — содержательно этот отчет прозвучал», — уверен представитель Управления Президента России.

По его словам, работа СМИ во время выставки была беспрецедентной. Несмотря на то что 40% посетителей прибывали на ВДНХ из других регионов, именно благодаря средствам массовой информации узнать о ней смогла вся страна.

«Потому что это не московская история, не столичная. Это действительно должна была увидеть вся страна, и благодаря вам это получилось. Даже в самых отдаленных регионах нашей страны видели выставку», — сказал он.

Алексей Жарич напомнил, что по распоряжению Президента России Владимира Путина в Москве откроется Национальный центр «Россия», который займется сохранением наследия выставки. Также его филиалы появятся в регионах, и выставка отправится в них в оцифрованном формате.

Среди награжденных — представители МИА «Россия сегодня», ТАСС, «Рамблер и Ко». По данным презентации, представленной на экране, для участия в выставке-форуме «Россия» было аккредитовано 9150 представителей СМИ и пресс-служб. Общая продолжительность сюжетов, подготовленных ими на ТВ, радио и в соцсетях, превышает 10 суток непрерывного вещания.