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Руc Тат
Политика 7 октября 2023 16:12

Путин прокатил Мирзиеева и Токаева на внедорожнике Aurus — видео

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Президент России Владимир Путин в свой день рождения по очереди прокатил коллег из Узбекистана Шавката Мирзиеева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева на внедорожнике Aurus. Кадрами в своем телеграм-канале поделился журналист Павел Зарубин.

Напомним, что сегодня лидеры дали старт масштабному проекту — поставкам газа в Узбекистан через Казахстан.

Шавкат Мирзиеев начал свой официальный визит в Россию 5 октября, посетив Казань и проведя встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Позднее, на переговорах с Путиным, он признался, что очень доволен итогами III Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.

Видео: https://t.me/zarubinreporter/1378

#Владимир Путин #Шавкат Мирзиеев #Касым-Жомарт Токаев #aurus
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