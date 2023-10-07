Путин прокатил Мирзиеева и Токаева на внедорожнике Aurus — видео

Президент России Владимир Путин в свой день рождения по очереди прокатил коллег из Узбекистана Шавката Мирзиеева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева на внедорожнике Aurus. Кадрами в своем телеграм-канале поделился журналист Павел Зарубин.

Напомним, что сегодня лидеры дали старт масштабному проекту — поставкам газа в Узбекистан через Казахстан.

Шавкат Мирзиеев начал свой официальный визит в Россию 5 октября, посетив Казань и проведя встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Позднее, на переговорах с Путиным, он признался, что очень доволен итогами III Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.

Видео: https://t.me/zarubinreporter/1378