Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан

За два года Россия поставит в Узбекистан 2,8 млрд куб. метров газа. Об этом на церемонии запуска поставок топлива через Казахстан заявил Президент России Владимир Путин.

Участие в церемонии приняли и лидеры Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Путин отметил, что в сжатые сроки удалось провести масштабную работу: диагностику, ремонт и модернизацию объектов в трех странах, в том числе давно не использовавшихся.

«Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств, — подчеркнул Президент России. — Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально значимые объекты. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов. „Газпром“ уже прорабатывает соответствующие маршруты и параметры подачи газа».

Для России же этот проект стал очередным доказательством ее статуса надежного поставщика. Москва открыта к дальнейшему расширению сотрудничества, заявил глава государства.

«Оперативная реализация столь масштабного, взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать, им по плечу решать самые сложные, любые, самые амбициозные задачи», — заключил Владимир Путин.