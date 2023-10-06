Мирзиеев рассказал Путину, что очень доволен форумом в Казани

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что очень доволен результатами III Форума межрегионального сотрудничества в Казани. По его словам, событие, прошедшее в столице Татарстана, впервые собрало глав всех 14 регионов Узбекистана. Об этом он рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Вчерашний региональный форум в Казани — около 3 тыс. участников из России и Узбекистана. Это впервые у нас все 14 регионов на уровне хокимов, то есть руководителей областей, присутствовали», — поделился он.

«Татарстан может многое предложить, но в межрегиональном отношении развитие идет очень хорошими темпами, — отметил, в свою очередь, Путин. — Большое количество регионов Российской Федерации и, соответственно, Узбекистана имеют прямые связи, прямые контакты, и наши коллеги на региональном уровне вносят заметный, существенный вклад в развитие межгосударственных отношений».

Напомним, что свой официальный визит в Россию Мирзиеев начал с Казани. Накануне он провел встречу с Раисом республики Рустамом Миннихановым.