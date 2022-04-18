Путин призвал ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и валюты стран-партнеров

Президент России Владимир Путин поставил задачу ускорить переход внешней торговли на рубли и национальные валюты надежных стран-партнеров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, ограничения недружественных стран против РФ повлияли на отечественный бизнес, создали препятствия для проведения расчетов и затруднили логистику экспортных и импортных поставок.

«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран – надежных деловых партнеров», – сказал он.

Путин подчеркнул, что в «новых изменившихся условиях» необходимо продвигаться в этом направлении более ускоренными темпами.

Напомним, после ужесточения санкций Запада из-за начала специальной военной операции по защите Донбасса глава государства подписал указ о расчетах за газ в рублях для недружественных стран. Он подчеркнул, что отказ от такого способа оплаты будет расцениваться как нарушение обязательств и приведет к последствиям.

Ранее стало известно, что Россия и Индия рассматривают возможность перехода от расчетов в евро и долларах к рублям и рупиям. Страны также изучают возможность привлечения китайского юаня в качестве базовой валюты.

15 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что говорить о расширении перечня товаров, за которые зарубежным странам придется расчитываться в рублях, еще рано, но эта работа обязательно будет активизирована в соответствии с поручением Президента РФ.