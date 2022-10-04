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Общество
4 октября 2022  11:07

Путин призвал позаботиться о детях из новых регионов России

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Нужно позаботиться о том, чтобы жизни и здоровью детей в четырех новых регионах России ничего не угрожало, заявил глава государства Владимир Путин в своем приветствии участникам XIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня необходимо оперативно реагировать на ущемление прав детей, прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями и, конечно, особое внимание следует уделить защите жизни и здоровья детей в донбасских народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье», — передала слова российского лидера омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Он также отметил, что очень важно наладить четкое взаимодействие с местными администрациями и четко контролировать своевременное предоставление медицинской и психологической помощи нуждающимся.

Ранее российский лидер внес четыре проекта Федеральных конституционных законов о включении новых регионов в РФ на рассмотрение в Госдуму. Нижняя палата парламента 3 октября единогласно ратифицировала договоры о присоединении новых территорий, позднее аналогичное решение принял Совфед.

 

#Владимир Путин #детский омбудсмен #Общество
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