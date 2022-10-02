Путин внес в Думу законопроекты о принятии новых территорий в состав России

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Нижней палаты Парламента четыре проекта федерального конституционного закона о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, законопроекты планируется рассмотреть в Думе уже в понедельник, 3 октября, а в Совете Федерации — 4 октября.

Предполагается, что два новых региона получат статус республик, а еще два – областей.

Кроме того, Постановлением Конституционного Суда РФ определено, что с 1 января 2023 года в образуемых субъектах будет применяться бюджетное законодательство, а российский рубль станет единственной денежной единицей, до этого там будет допускаться обращение украинской гривны. В эти сроки в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.