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Политика
2 октября 2022  16:00

Путин внес в Думу законопроекты о принятии новых территорий в состав России

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Нижней палаты Парламента четыре проекта федерального конституционного закона о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, законопроекты планируется рассмотреть в Думе уже в понедельник, 3 октября, а в Совете Федерации — 4 октября. 

Предполагается, что два новых региона получат статус республик, а еще два – областей.

Кроме того, Постановлением Конституционного Суда РФ определено, что с 1 января 2023 года в образуемых субъектах будет применяться бюджетное законодательство, а российский рубль станет единственной денежной единицей, до этого там будет допускаться обращение украинской гривны. В эти сроки в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

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