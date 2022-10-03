Госдума ратифицировала договоры о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсонщины в Россию

Государственная Дума сегодня ратифицировала договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Завтра процедуру проведет Совет Федерации.

В телеграм-канале председателя ГД Вячеслава Володина сообщается, что решение было принято единогласно.

Напомним, что 30 сентября Президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении четырех новых регионов к России. Сейчас голосование о принятии проводят Госдума, Совет Федерации и Конституционный суд РФ.