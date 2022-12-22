Путин призвал руководителей регионов поддерживать «Движение первых»

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях призвал руководителей регионов страны помогать Российскому движению детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил о прошедшем недавно съезде организации, на котором было определено ее имя, и заметил, что ее участникам «хочется, безусловно, сказать <…>: в добрый час».

«<…> а руководителей субъектов Федерации, присутствующих здесь коллег прошу оказывать новому объединению всестороннюю поддержку», — поручил вместе с тем Путин.

Кроме того, Президент подчеркнул, что «в целом всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди».

Участие в заседании Государственного совета принял и Президент Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».