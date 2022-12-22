Путин назвал ключевой задачей обеспечение преемственности поколений

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, проходящем в Московском Кремле, счел основной задачей обеспечение процесса преемственности поколений в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«<…> наша ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны», — поделился своим пониманием ситуации Президент РФ.

По мнению российского лидера, многие существующие планы «в сфере молодежной политики все-таки реализуются». В связи с этим он отметил необходимость обсудить шаги, необходимые для их реализации «по максимуму».

Отдельно Путин упомянул волонтеров, которые поддерживают российских военнослужащих и их семьи, а также «по зову сердца — в прямом смысле этого слова — по зову сердца, рискуя порой даже и своим здоровьем и жизнью, помогает мирным людям в зоне специальной военной операции». «Такие неравнодушные и — я не побоюсь этого слова — храбрые, смелые ребята, безусловно, пример для очень, очень многих молодых людей в нашей стране», — добавил он.

Кроме того, Президент уверен, что участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень многих представителей молодежи. «И конечно, нужно поддержать этот благородный порыв», — пояснил он. По его словам, студенты колледжей и вузов должны иметь возможность «проходить наряду с учебой практику в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО, приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности».

Участие в заседании Государственного совета принимает и Президент Татарстана Рустам Минниханов.