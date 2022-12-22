Минниханов поддержал предложение Шойгу о повышении призывного возраста

Проведение в стране частичной мобилизации помогло выявить определенные проблемы и необходимость внести изменения, в том числе – в систему военкоматов, отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он также поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу поменять возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года.



«Роль значения военкоматов, учет военных специальностей, подготовка – все эти вопросы давно назрели и требуют основательного переосмысления. Потому что мы увидели «узкие места», когда все это начало происходить», – сказал он журналистам в московском Кремле до заседания Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, которое проводит Президент Владимир Путин.

Татарстан во всем поддерживает мобилизованных, семьи участников спецоперации, подчеркнул Минниханов. «Мы несем ответственность перед Лисичанском, отправляем гуманитарные грузы, не только в Лисичанск. Семьи мобилизованных, наших контрактников. Все вопросы на контроле», – подчеркнул он.

У Татарстана есть оборонзаказ, и власти республики поддерживают предприятия, которые работают по его выполнению, добавил Минниханов. «Все, что требуется от наших предприятий, от нашей республики будет выполнено в полной мере», – подчеркнул он.

Напомним, Президент РТ в Москве также принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», пообещав исполнить сразу три желания детей.

Накануне Шойгу, выступая на военной коллегии Минобороны заявил, что в России необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет. Свою инициативу он обосновал необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии.