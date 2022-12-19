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Общество
19 декабря 2022  16:20

«Движение первых» стало официальным названием нового молодежного движения в РФ

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Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи провели повторное голосование за название для объединения. Победителем стал вариант «Движение первых», повторно набравший максимальное количество голосов, сообщает РИА Новости.

Напомним, что делегаты съезда уже выбирали название для нового движения из вариантов «Пионеры», «Движение первых», «Движение имени Гагарина», «Новое поколение», «Юность». Позже стало известно, что участники проголосовали за «Движение первых», однако затем было решено провести опрос вновь, так два человека выразили недовольство этим вариантом.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин.

 

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