Путин призвал другие страны к сотрудничеству и отмене ограничений

У России нет недобрых намерений в отношении своих соседей, поэтому не стоит нагнетать ситуацию и вводить ограничения, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает телеканал RT.

«Хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им посоветовал бы тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше», – сказал глава государства на церемонии поднятия флага на новом автомобильно-железнодорожном пароме «Маршал Рокоссовский».

Он так же отметил, что все ограничительные меры и другие действия Россией предпринимаются лишь в ответ на «недружественные действия».

«Я думаю, все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать», – подчеркнул российский лидер.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Госдума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.