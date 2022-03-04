Путин принимает участие в поднятии флага на новом пароме «Маршал Рокоссовский»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии поднятия флага на новом автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский", сообщает ТАСС.

Мероприятие проходит в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Флаг поднимет капитан судна Александр Вангонен.Сегодня на паром завезут первые вагоны, после чего он выйдет на стратегически важный для России маршрут до Балтийска.

Судно построено по заказу и за счет собственных средств ФГУП «Росморпорг».

Паром для перевозки железнодорожных составов российского стандарта достигает в длину 199,9 м, в ширину 27 м и может вмещать до 22-36 человек. Скорость хода до 16,5 узлов.

«Уже сегодня это современное судно пойдет в Калининградскую область, повезет товары для жителей, продукцию для строительной и других отраслей. Объем грузоперевозок на линии Усть-Луга - Балтийск вырастет более чем в полтора раза», – приводит телеканал RT слова российского лидера.