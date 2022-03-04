Госдума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях ВС РФ

Государственная Дума ФС РФ приняла в окончательном третьем чтении законопроект о введении уголовного наказания за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России. Изменения внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, передает РИА Новости.

В частности, публичное распространение «заведомо ложных фейковых сообщений о действиях Вооруженных сил РФ» предполагается наказывать штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.

Речь также может идти об исправительных работах на срок до одного года, принудительных работах на срок до трех лет либо лишения свободы на тот же срок.

Если «заведомо ложные фейки» были созданы должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, либо административного штрафа от 3 млн до 5 млн рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет.

В свою очередь «заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия», будут наказываться лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.

Кроме того, за призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования, совершенные в течение года лицами, ранее привлекавшимися к административной ответственности за аналогичное деяние, новелла предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

В случае наступления тяжких последствий штраф составит от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Помимо этого, призывы к санкциям против России, если ранее в течение года нарушитель уже привлекался за это к административной ответственности, будут караться штрафом в размере до 500 тыс. рублей или до трех лет колонии.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников.